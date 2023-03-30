Talas Belediyesi tarafından kırsal bölgelerde kanser taraması yapmak amacıyla hazırlanan ve İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen ‘Gezici Kanser Tarama Aracı’nın tahsis protokolü düzenlendi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ve tahsis protokolüne, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve meclis üyeleri katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, “Kanserler, toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Ülkemizde de he yıl 180 bin civarında insanımıza da maalesef yeni kanser teşhisi konulmaktadır. Merkeze uzak olan ilçelerde ve köylerde de kanser tarama ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Normal de bireylerin kendi sorumluluklarında. Elbette sağlık tesislerine bu şuur içerisinde vakti geldiğinde taramalarını yaptırmak üzere gitmeleri gerekir ancak bazı bireyler bu vakti geçirmekte veya imtina etmekteler. Dolayısıyla biz onların ayaklarına gitmek durumunda kalmaktayız. Bu manada Talas Belediye Başkanımızın öncülüğünde bir araç tahsisi gerçekleştirildi. Aracın içerisine kanser tarama cihazları eklenerek, hizmete geçirilmiş oldu. Talas Belediye Başkanımıza çok teşekkür etmek isterim. Bu bizim için çok kıymetli çünkü gelemeyen vatandaşlarımıza organizasyonlar yapılacak” şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Gezici Kanser Tarama Aracını sıfırdan dizayn ettikleri söyleyerek, “Bir önceki İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli, bize bu projeyi getirdiğinde kayıtsız şartsız olarak, ‘araç için fiziki ortamı sağlayalım’ demiştik. Bu araç sıradan bir kamyon değil. Amortisöründen direksiyonuna kadar sıfır dizayn edilmiş ve çok özel üretilmiş bir araç. İç tefrişatı mobilya açısından bize ait ama devletimiz içerisindeki cihazları kendileri koydu. Bundan böyle kırsal mahallelerimizde kanser taramasını yapacaklar” ifadelerini kullandı.

Belediyenin görevlerinin sadece park, bahçe ve yol olmadığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmak, park, bahçe ile uğraşmak, temizlik yapmak olmadığını bunun yanında insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle insanlara dokunmak onların sorunlarına eğilmek, onların bu sıkıntılarını en aza indirmektir. Gönlümüz elbette kimsenin hasta olmaması yönündedir ama ortada insanın yaradılışından beri sağlık sorunları varsa bizde bunu yaşayacağız. Önemli olan insanların onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayabilmektir. Hastalığı da bu hekimlerimiz vasıtasıyla yapacağımız çalışmalarla tedavi aşamasında neler yapabiliriz düşüncesinde bilim ışığında kafa yormaktır” diye konuştu.