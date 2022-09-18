Yeni yatırımları birbiri ardına ilçeye kazandırmaya devam eden Talas Belediyesi, bu çerçevede yeni Kızılay hizmet binası inşaatını da hızla tamamlıyor.

Yeni yatırımları birbiri ardına ilçeye kazandırmaya devam eden Talas Belediyesi, bu çerçevede yeni Kızılay hizmet binası inşaatını da hızla tamamlıyor.

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerine Talas Belediyesi tarafından yaptırılan ve hayırsever Halil Ünal’ın da maddi katkı sağladığı Kızılay binası, mimari yapısıyla da dikkat çekiyor. 2022 yılı yaz başlangıcında temeli atılan binada kaba inşaatta sona yaklaşılmış durumda. Toplamda 980 metrekare alana inşa edilen bina tamamlandığında bölgede Türk Kızılayı faaliyetleri için önemli bir merkez konumunda olacak. Halef Hoca Mezarlığı yanında yapımı süren Kızılay binası, sahip olduğu imkanlarla çeşitli hizmetleri bünyesinde barındıracak.

Binada eğitim ve toplantı salonlarının yanı sıra, soğuk hava deposundan afet anında kullanılmak üzere ayrılacak malzemelerin tutulacağı lojistik depolarına kadar pek çok önemli bölüm yer alacak. Binanın kısa sürede tamamlanıp hizmete girmesi planlanıyor.