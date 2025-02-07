Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından şehirde deprem farkındalığının artırılması amacıyla deprem standı kuruldu.

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Kurulan stantla deprem anında alınması gereken önlemlerin yanı sıra Talas’ın parklarında konuşlandırılan deprem konteynerleri içerisinde hayati önem taşıyan malzemelerin bilgilendirilmesi yapılıyor. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’nin önünde kurulan standa vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Standı inceleyen vatandaşlar depreme karşı duyarlığı artıran Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak: iha