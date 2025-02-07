Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından şehirde deprem farkındalığının artırılması amacıyla deprem standı kuruldu.
Kurulan stantla deprem anında alınması gereken önlemlerin yanı sıra Talas’ın parklarında konuşlandırılan deprem konteynerleri içerisinde hayati önem taşıyan malzemelerin bilgilendirilmesi yapılıyor. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’nin önünde kurulan standa vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.
Standı inceleyen vatandaşlar depreme karşı duyarlığı artıran Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.
Kaynak: iha