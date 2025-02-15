Talas Belediyesi personeli Yüksel Soylu, çalıştığı parkta bulduğu yüklü miktardaki parayı polise teslim ederek ’insanlık ölmemiş’ dedirtti.

Görev alanı olan Şehit Polis Memuru Yaşar Şimşek Parkı’nda karlar üzerinde yüklü miktarda para gören Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Yüksel Soylu, durumu polise ve amirlerine bildirdi. Polisler tarafından sayımı yapılarak tutanak tutulan paranın 3 bin 50 TL olduğu belirlendi.

Polise teslim edilen para, Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sahibini bekliyor.