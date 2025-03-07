Talas Belediyesi’nden yapılan açıklamada; bazı basın yayın organlarında belediye ile ilgili yer alan köşe yazısının gerçeği yansıtmadığını belirtilerek, yasal hakların kullanılacağını belirtildi.

Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hunat Tv’den başlayıp benzer yayın organlarında devam eden, başkanımızı, belediyemizi ve personelimizi zan altında bırakan köşe yazısıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu görülmüştür. Karalamak ve itibar zedelemek amacıyla yazıldığı her satırından belli olan yazının, gerçekleri içeren hiçbir yanı yoktur. Yazıyı yazan şahsın, yersiz isteklerinin karşılık görmemesi üzerine önce tehdit içeren bir paylaşım yapması ve ardından da bu yazıyı kaleme alması son derece manidardır. Yıllardır Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi’nde üstlendiği görevleri alnının akıyla yerine getiren ve 6 yıldır da Talas Belediye Başkanı olarak halka hizmetini sürdüren Sayın Mustafa Yalçın’a yapılan bu mesnetsiz iddialarla ilgili tüm yasal hakların kullanılacağını ifade eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."