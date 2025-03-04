Türkiye genelinde AB Başkanlığı’na sunulan 80 proje arasına projeleri ile kabul edilen Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Avrupa ülkelerindeki işletmelere giderek uygulamalı eğitim alacak.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’na bağlı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), AB’ye üye ve üye olmaya aday ülkelerin teknolojik, sosyal, kurumsal ve kültürel alanda homojen bir yapıya sahip olmalarını amaçlayan programları yürüterek bu programların Türkiye’deki işleyişini organize ve kontrol ediyor. Programlardan biri olan Erasmus + Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği programı ile organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan ve AB’ne üye ve üye olmaya aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politikalarını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik bir program. Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç ediniyor.

Türkiye genelinde de AB başkanlığına sunulan projelerden 80’i Türk Ulusal Ajans’ı tarafından desteklenmeye değer bulundu. Kabul edilen projeler arasında bu 80 projeden biri de Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanmış olan proje oldu.

Ülkeler arası bir değişim sürecinde gerçekleşecek olan proje ile; 3 eğitimci refakatinde 12 adet öğrenci, Nisan ayında dört hafta boyunca ve yine 3 eğitimci refakatinde 12 adet öğrenci, Mayıs ayında dört hafta boyunca "Sektörel Beklentiyi Karşılama Adına İnovasyonel Mesleki Kazanımlar İçin Avrupa’da Staj Eğitimi" Proje Başlığı altında "Endüstriyel Otomasyon", "Robotik Uygulama Operatörlüğü" ve "Endüstride Akıllı Panolarla Enerji Yönetimi Uygulamaları" konularında Fransa’daki işletmelerde proje konusu çerçevesinde uygulamalı eğitim(staj) faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili konuşan okul müdürü Selçuk Erdem, hızla gelişen dünyada eğitim ve iş sektörü alanında uluslararası rekabetçi politikalarla baş edebilmenin yegâne yolunun yeni / yenilikçi teknolojileri hem okullarda hem de okulların sıkı bir bağ içerisinde olduğu işletmelerde kullanmanın gereğine işaret ederek projenin bu doğrultuda; sektörün beklentileri çerçevesinde hazırlandığını ve elde edilecek çıktıların özellikle sektöre sayısız faydalar sağlayacağını vurguladı.

Selçuk Erdem, "Tüm masrafları Avrupa Birliği tarafından karşılanacak olan projenin bölgedeki işletmelerin ve eğitim kurumlarının yeni teknolojileri ve gelişmiş uygulamaları tanımaları açısından oldukça önemli bir misyon üslenecek. Proje ile AB ülkelerindeki teknolojik ve kurumsal açıdan iyi uygulamaların bölgeye ve ülkeye transferi amaçlanıyor. Projenin başvuru süreci henüz bitmesine rağmen projeden elde edilmesi planlanan faydalar daha şimdiden oluşmaya başladı. Proje koordinatörümüz olan Nuh USLU başkanlığında öğrenci ve velilerimize proje ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısına oldukça fazla ilgi ve alaka gösterilmiştir. Bu toplantıda öğrencilerimizle beraber özellikle velilerimizin de daha fazla heyecanlı ve istekli olduğu gözlemlenmiştir. Her şeyden önce; öğrencilerimizde müthiş bir sinerji oluştu. Yine öğrencilerimiz hazırlık aşamasının gereklerinden biri olan A1 seviyesinde İngilizce eğitimini ve sertifikalarını Halk Eğitim Merkezinden aldılar. Projemiz ile artık eğitim kurumlarımız ve işletmelerimiz dar bölgesel düşünce mantığından daha uzaktalar. Bu kurumlarda Avrupa ve dünya ülkeleri ile rekabet edebilen, üretim alanındaki yeniliklere ve gelişmelere açık bir işletme ve eğitim politikası mantığı hâkim olmuştur. Projemiz ile bölgemiz, ülkemiz ve AB’nin ortak değerlerine yapacağı katkı düşünüldüğünde, okulumuz önemli bir misyon üslenmiştir. Projemizin asıl uygulama alanı olan staj faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanında Fransa’nın önemli tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkânı bulacak olan öğrencilerimiz birçok alanda kültürel ve mesleki gezi yapma imkanını da kazanmış olacaklardır" dedi.