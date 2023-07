Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’nın ayda iki gün olacağı müjdesini verdi. Başkan Yalçın, her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarın dördüncü pazar da olmasıyla ilgili, “Özellikle hanım esnafımızın bu talebini yerine getirdik.” dedi.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, hafta sonu da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olan pazarı gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaş ve esnafla sohbet etti.

Zeki Müren’in ‘Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun’ plağını aldı

Pazarda alışveriş de yapan Başkan Yalçın, esnaftan gelen pazarın ayda ikiz kez kurulması yönündeki talebini olumlu karşıladıklarını belirterek, “Talas Antika Pazarı koleksiyonerler ile antikaseverlerin buluştuğu bir alan. Üç yıldan beri her ayın ikinci hafta sonu burada hizmette. Bugün 45’in üzerinde esnaf tezgah açtı. Her geçen gün bu sayı artıyor. Esnafımızla görüştüğümüzde bilhassa hanımefendilerimizle ayda iki kez olmasını arzu ettiler. Bu konuda talimat verdim. Gelmek isteyen esnafımız her ayın ikinci ve dördüncü pazarı burada tezgahını açabilirler. Ben de bugün kitaptan objeye çok farklı eserler gördüm. Özellikle Zeki Müren’in Kayseri türküsünü söylediği Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun türküsünün olduğu plağı satın aldım. Uzun zamandır görememiştim benim için de iyi oldu.” dedi.

Konya’dan geldi pazara ‘muhteşem’ dedi

Antika Pazarı’na Konya’dan gelen bir antikasever olan Metin Yağız da, “Konya’da antikacıyız. Daha çok mezat salonu işletiyoruz. Birçok yerin pazarını geziyoruz. Kayseri’yi de görmek istedik geldik. Böyle esnafına sahip çıkan bir belediye başkanı görünce bizzat görüp tebrik etmek istedim. Güzel bir şey. Hoşuma gitti. Bizim isteğimiz de böyle bir yer. Esnaf arkadaşlar da çok anlayışlı, ilgileniyorlar. Manzara olarak muhteşem bir alan.” diye konuştu.

Esnaftan Yalçın Başkana teşekkür

Pazarda tezgah açan Mustafa Deliktaş isimli esnaf ise, “Öncelikle sayın başkanımızın böyle bir faaliyet düzenlenmesi gerçekten takdire şayan. Talas ve Kayseri halkı için de değişik bir ortam oldu. Çok güzel bir pazar, ilgi görüyor. Müşterilerimizden memnunuz. Başkanımıza böyle bir düşünce için çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Her şey almak satmak değil. Burada yaz ortamında en azından güzel bir gezi oluyor. Eski eşyaları görüyoruz alıyoruz satıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen antikacılarla antikaseverlerin buluşma mekanı olan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunuldu.