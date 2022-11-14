Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme’de mücadele eden Talas Anayurtspor, B Grubu’nda haftaya namağlup lider olarak giren Belsinspor’u 5-1 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu.

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme’de mücadele eden Talas Anayurtspor, B Grubu’nda haftaya namağlup lider olarak giren Belsinspor’u 5-1 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu.

Semih’in 2 gol attığı karşılaşmada Batuhan, Doğan ve Serhat ile farka giden Talas Anayurtspor, grupta puanını 18’e yükseltti ve averajla liderliğe yükseldi. Talas Anayurtspor Başkanı Murat Akgöz, yeniden Süper Amatör Küme’ye dönebilmek için mücadele verdiklerini belirterek, “Genç bir ekibimiz var. İyi bir ivme yakaladık ve bunu Belsinspor’u liderlikten ederek gösterdik. Bu çıkışı sezon sonuna kadar sürdürmek en büyük hedefimiz” diye konuştu.

Belsinspor’a ilk yenilgisini tattıran Talas Anayurtspor’da maç sonrasında büyük bir sevinç yaşandı.