Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’nde meydana geldi. Cengiz U.’nun kullandığı 59 ADV 158 plakalı motosiklet ile Erkan B. idaresindeki ticari taksi çarpıştı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Cengiz U. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İzmir’de 6 işçiye mezar olan vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’de 6 işçiye mezar olan vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.