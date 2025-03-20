Bolu’da bir satış firmasının dar gelirli ailelere kolaylık sağlamak amacıyla duyurduğu 36 ay taksitli motosiklet satışında mağdurların sayısı artıyor. Onlarca kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde satış yapan bir firma dar gelirli ailelere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla 36 ay taksitli kampanya başlattı. Başlatılan kampanya sosyal medyadan duyuruldu. Motosiklet, ev eşyası gibi ürünleri vatandaşlar, 3 ay sonra ödemeli olarak almaya başladı. Bunun karşılığında ise vatandaşlara firma tarafından senet imzalatıldı. Dekont, fatura olmadan yalnızca firma tarafından verilen taksit kartlarıyla vatandaşlar ödemelerini yaptı. Düzenli ödeme yapan, bazı sebeplerden dolayı ödemelerinde bir gün, bir hafta gibi gecikme yaşayan vatandaşlar, icra şokuyla karşılaştı. Vatandaşların taksitli fiyatı 100 bin lira olarak aldığı motosiklet, icra sonrasında avukat tarafından talep edilen para ile birlikte 300 bin liralara kadar çıktı.

Mağdur sayısı 20’yi geçti

Geçtiğimiz gün İhlas Haber Ajansı’na konuşan mağdurların haberinden sonra yeni mağdurlar da bir araya geldi. Mağdur olan 20’den fazla vatandaş farklı zamanlarda savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde çözüm arayan mağdurlar açıklama yaptı. Haklarını aramak için firmanın Düzce’deki ikinci şubesine giden mağdurlar, silahla tehdit edildiklerini, firmanın sahte evrak düzenlediğini iddia etti. Sosyal medya üzerinden birbirleriyle haberleşen mağdurlar, Düzce’de de mağdur sayısının fazla olduğunu dile getirdi.

"‘Ne yapıyorsun? Silah mı çekeceksin bana’ dedim"

Düzce’deki diğer şubeye giderek hakkını aradığını ve orada kendisini silahla tehdit edildiğini iddia eden Buse Yurt, "Oradan motosiklet almış bulunduk. Ödediğimize rağmen bize sadece ödendiğine dair küçük bir kağıt veriyorlar. IBAN’dan attığımızda kesinlikle açıklama yaptırmıyorlar, kızıyorlar. ‘Niye açıklama yapıyorsunuz? Firma kabul etmiyor’ diyorlar. 80 bin lira kadar falan ödedik. 180 bin liraydı borcumuz. Sonrasında bu 300 bin 500 bin oluyor. Sonra bir ara bulucusuna falan gidiyoruz. Hatta benim motorumun evrağı 3 ay sonra geldi. Ve ben buna istinaden Düzce’deki şubesine gittim. Şahısların ismini hiç bilmiyoruz, kimseye ismini de söylemiyorlar. Anahtar parası 500 lira zorla aldılar. Düzce’ye mağazaya gittik konuşmak için. Benden evrak parasını zorla istediler, 14 bin 800 lira ayrıca evrak parası istediler. Allah’tan eşim gelmemişti, bir IBAN’dan yollamıştı. O yüzden haklı çıktım o durumda. Bayağı bir münakaşa oldu orada. Adam hatta çekmecesine yeltendi. Ve benim çocuklarım arabanın içindeydi. Kardeşim koşa koşa geldi. O Düzce’de ikamet ettiği için, silah mıdır nedir, bir şey almak için uzandı direkt. Ben, ‘Ne yapıyorsun? Silah mı çekeceksin bana?’ dedim. Ondan sonra, ‘Polisi ararım, bak arabada çocuklarım var. Ben mağdurum şu an, benim evrağımı teslim etmediniz’ dedim. Düzce’deki şubede tutuyorlar bilerek, isteyerek. Kendileri farkında hepsinin. Ondan sonra, ‘Ben polisi arayacağım’ dediğim anda geri çekildi. Ve böylelikle biz ödediğimiz halde ödemedi gösterdiler. Kefili olanı da borçlu gösteriyorlar" diye konuştu.

"Bize komplo senet imzalatmış bunlar"

180 bin liralık borcunun faiziyle birlikte 990 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Buse Yurt, "Benim borcum 180 bin lira. Aylık 5 bin taksit yaptılar. Ne kadarını ödedim? 80 bin lirasını falan ödemiştim. Geri kalanını ödeyememiştim 3 ay. Ben de durumumu arz ettim, ‘Şu an durumum yok, nasıl yaparız?’ dedim. ‘Erteleriz, sıkıntı yok’ diyerek sürekli böyle yaptılar. Ondan sonra 180 bin lira borç oldu 500 bin lira. Biz oraya gittik, "Faiziyle birlikte 990 bin lira’ dediler. Meğer bize komplo senet imzalatmış bunlar. Ve sadece ben değilim, buradaki herkes var ve daha fazlası. Kesinlikle çok mağduruz. Bu mağduriyetimiz nasıl giderilir, ne olur bilmiyorum. Ayrıca dediğim gibi avukat tuttum, dava sürecini bekliyorum ama kesinlikle mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum" dedi.

"Yanında çalışan çaycısının ‘IBAN’ına para atmadın’ diye beni icraya verdi"

Firmada çalışan bir kadının İBAN’ına ödeme yapmak istemediği gerekçesiyle icraya verildiğini dile getiren Fatih Duran, "Bolu’da İhsaniye Mahallesi’nde bulunan bir firmadan 7 Aralık’ta motosiklet aldık. Bize 88 bin lira dendi, 148 bin lira vadeli dendi. Sonra 240 bin liraya çıktı. Neyse, senedi imzaladık. Biz resmi evrak istedik. 9 Aralık’ta motosikleti geri vermeye gittik, iade etmeye gittik. Yetkili kimseyi bulamadık. Bize, ‘Yetkili Düzce’de’ dediler. M. Ç.’nin telefon numarasını aradık, bulamadık. Sonra ödeme günümüz geldi. 10 Şubat’ta, geçen ayın 10’unda, M.Ç.’den resmi IBAN istedim. Makbuz ya da IBAN istedim. Bana IBAN göndermedi, beni dükkana gönderdi. Buradaki şubeye gittim. Oradaki çalışan kadın da bana, ‘Ben makbuzu veremem size’ dedi. ‘Ödeme karşılığında bana makbuz ver’ dedim, vermedi. Ondan sonra, yanında çalışan çaycısının ‘IBAN’ına para atmadın’ diye beni icraya verdi" ifadelerini kullandı.

"Seni silahla tehdit ediyorlar"

Firma tarafından sahte evraklar düzenlendiğini iddia eden Fatih Duran, "Borcumuzu 240 bin lira çıkardılar. Yani sahte evrak düzenliyorlar. Evrağı alıyorlar, kasasına atıyor kadın ve ondan sonra hiçbir şekilde evrakı göremiyorsun, senedi göremiyorsun. Sözleşme yapılıyor, sözleşmenin bir nüshasını vermiyorlar. Evrak istediğinde, gittiğinde, ben gittim Düzce’deki bayisine, ‘Abiciğim, bu motor kaç para?’ dedim. ‘88 bin lira’ dedi. Ben CİMER’e şikayette bulundum. Adalet Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na, Düzce Maliyesi’ne gidip incelemede bulundular ama hiçbir şekilde bir şey çıkmadı. Ondan sonra da bizi E.D. isimli çalışanının İBAN’ına para atmadık diye icraya verdiler. Yaklaşık burada şu an 12-13 kişi ve Düzce’de binlerce kişi vardır. Daha fazlası da vardır. Ve senetle gayri resmi tefecilik yapıyorlar. Devletimizden bu dolandırıcılara karşı çözüm istiyorum. Bunlar gayri resmi tefeciler. Gidiyorsun, çözüm bulamıyorsun ve seni silahla tehdit ediyorlar. Üstü kapalı tehdit ediyorlar" diye konuştu.