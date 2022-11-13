Taksim’de meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların yürüdüğü bir anda patlamanın yaşandığı kaydedildi.

Taksim’de meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların yürüdüğü bir anda patlamanın yaşandığı kaydedildi.

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Taksim’de henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yolda yürüdüğü bir anda patlamanın yaşandığı ve alevlerin yükseldiği görüldü. Yaşanan patlamada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.