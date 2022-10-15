İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan yağmur etkisini artırıp devam ederken, vatandaşlar yağmur ve rüzgar nedeniyle İstiklal Cadde’sinde yürümekte güçlük çekti.

İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan yağmur etkisini artırıp devam ederken, vatandaşlar yağmur ve rüzgar nedeniyle İstiklal Cadde’sinde yürümekte güçlük çekti.

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan yağmur il genelinde etkili olmaya devam ediyor. Taksim’de de yağmur ve rüzgar akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Taksim Meydan’ı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerini açarken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina saçaklarına ve kafelere sığındı.