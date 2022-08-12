Taksim’de kuşlara yem satan seyyar satıcılar bir turisti darp etti. Polise başvuran turist şikayetçi oldu.

Taksim’de kuşlara yem satan seyyar satıcılar bir turisti darp etti. Polise başvuran turist şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Taksim’de yaşandı. Ailesiyle birlikte İstanbul’u gezen İranlı bir işadamı Taksim Meydanında kuş yemi satan seyyar satıcılardan yem almak istedi. İddiaya göre, İranlı turist ile seyyar satıcılar arasında ücret konusunda anlaşmazlık çıktı ve satıcılar turiste saldırdı. Seyyar satıcılar, turisti darp edip kaşını patlattıktan sonra koşarak oradan uzaklaştı.

İranlı turist, olayın şokunu üzerinden attıktan sonra meydandaki polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve İranlı turistle ailesi şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü.