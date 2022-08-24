Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Taksim Meydanı’nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçakları, metro istasyonların girişi ve dükkanlara sığındı. Uyarıları dikkate alanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Yağmurla birlikte rüzgarda etkili olurken bazı vatandaşların şemsiyeleri tutmakta zorlandığı görüldü.

Başkan Soyer, Kocatepe’den İzmir’e taşınacak Türk bayrağını teslim etti

Başkan Soyer, Kocatepe’den İzmir’e taşınacak Türk bayrağını teslim etti

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.