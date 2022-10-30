Taksim’de bir kişi, takip ettiği kadının çantasını girdiği mağazadaki kabinde kıyafet deneyeceği esnada çalarak kaçmaya başladı. Hırsız o esnada İstiklal Caddesi’nde bulunan B Bölge Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık, yaşanan kovalamaca ve suçüstü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Taksim’de bir kişi, takip ettiği kadının çantasını girdiği mağazadaki kabinde kıyafet deneyeceği esnada çalarak kaçmaya başladı. Hırsız o esnada İstiklal Caddesi’nde bulunan B Bölge Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık, yaşanan kovalamaca ve suçüstü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 4 Eylül Pazar günü saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın giyim mağazasında alışveriş yapan Kısmet K., içeride ürünlere bakmaya başladı. Çantasını bir süreliğine bırakan kadını gören şahıs onu takibe aldı. Kadının bir anlık dalgınlığından yaralanan şahıs, çantayı çalarak kaçmaya başladı. Şahsın kaçtığını gören İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, arkasından koşmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonrasında Doğan E. kıskıvrak yakalandı.

Hırsız güven timlerinden kaçamadı

Şüpheli gözaltına alınırken, çalmaya çalıştığı çantası ise sahibi Kısmet K.’ya teslim edildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, görüntülerde Doğan E.’nin bir süre mağazada Kısmet K.’yi izlediği, kıyafet denemek için kabine girerken yere bıraktığı çantayı alıp hızla çıktığı ve arkasından koşan güven timlerinin suçüstü yakaladığı görüldü.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.