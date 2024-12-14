Taksim’de düzenlenen ‘15. Dergi Günleri’nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yazdıklarımızla insanları hayra çağırmamız lazım. Yazdıklarımızla, çıkardığımız dergilerle iyiliğin yeryüzünde yaygınlaşmasına katkı sağlamamız lazım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlediği “15. Dergi Günleri”nin açılışına katıldı. Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erbaş, İslam medeniyetinin en önemli unsurlarından birisinin okumak olduğunu belirterek, “Çünkü ilk inen ayet ‘oku’ diyor. Kitabı, dergiyi, kainatı, kendimizi okuyacağız ve insan olarak kendimizi tanımaya çalışacağız. Bütün bunlar için vasıtalar lazım. Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamak için başka kitapları okuyacağız” ifadelerini kullandı.

“Çıkardığımız 11 dergideki amacımız Allah’ın kitabını daha iyi anlamamıza yardımcı olmasıdır”

Başkan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çıkardığımız 11 dergideki amacımız Allah’ın kitabını daha iyi anlamamıza yardımcı olması amacıyladır. Birinci amacımız budur. Sadece Diyanet yayınlarından 2 bin 500 çeşit kitap, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından 2 bin çeşit kitap toplam 4 bin 500 farklı isimle her yıl çıkardığımız milyonlarca kitap medeniyetimizi, Rabbimizi daha iyi tanımak, Peygamberimizin yolunda daha iyi yürümek içindir” diye konuştu.

“Yazdıklarımızla insanları hayra çağırmamız lazım”

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet, bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır” ayet-i kerimesini hatırlatan Başkan Erbaş, “Yazdıklarımızla insanları hayra çağırmamız lazım. Yazdıklarımızla, çıkardığımız dergilerle iyiliğin yeryüzünde yaygınlaşmasına katkı sağlamamız lazım. Çıkardığımız dergilerle, kötülüğün yeryüzünden, insanlardan uzak olmasına katkı sağlamamız lazım. İşte o zaman anlamlı olur verdiğimiz emekler, çıkardığımız dergiler” ifadelerini kullandı.

Açılışta, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile DERGİBİR Başkanı Metin Uçar da hazır bulundu.