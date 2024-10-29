M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu Taksim Meydanı istasyonunda yürüyen merdiven ve asansör arızalar nedeniyle başta engelliler olmak üzere, birçok vatandaş problem yaşıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında asansörleri ve yürüyen merdivenleri kullanamayan engelli vatandaşlar İBB’den çözüm bekliyor.

M2 Yenikapı - Hacıosman Metrosu Taksim İstasyonu’nda asansör ve yürüyen merdiven arızaları uzun süredir devam ediyor. Metroya inmek ve çıkmak isteyen özellikle engelli vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) arıza problemin çözülmesi için gerekli adımları atmadığını belirtti. Metroya binmek isteyen bebek arabalı ve engelli bireyler metronun yürüyen merdiven ve asansör girişinde beklerken, bazı vatandaşlar ise alternatif ulaşım yollarına başvurdu.

“Bu olay ciddi sıkıntılara sebep olabilir”

Yaşanan arızaların ciddi sıkıntılara sebep olabileceğini belirten Sami Akdağ, “Bu olay ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Netice itibariyle Taksim, İstanbul’un önemli merkezlerinden biri. Halkın inişte, çıkışta asansörü kullanmada, yürüyen merdivenleri kullanmada daha rahat edebilmesi için bu tür aksaklıkların tespit edilip, fark edilip, kamuoyuyla paylaşılması ülkemiz adında da faydalı bir şey, çünkü gördüğüm kadarıyla bu merdivenleri kullanan insanların da çoğunluğu ülkemize gelen turistlerden oluşuyor. İyi bir intiba verebilmemiz anlamında hizmette kaliteyi öne çıkarmak gerekiyor. Bu tür tespitleri yapan arkadaşları da kutluyorum çünkü bu tespitlerde vatana hizmet gibi bir olaydır” dedi.

“Taksim’de bu durum sürekli böyle, haftanın 3-4 günü çalışmıyor”

Yürüme engelli olan Ramazan Kayhan, “Taksim’de bu durum sürekli böyle, haftanın 3 günü, 4 günü çalışmıyor. Şu asansör 10 gündür çalışmıyor. Diğer asansör iyi, kötü çalışıyordu, şimdi o da çalışmıyor. Mağdur kaldım burada, gitmem lazım gidemiyorum. Engelli ayağım, protez, yürüyemiyorum. Hadi yürüdüm, arabayı nereye sokacağım. Yardımcı olmalarını istiyorum ama kimse oralı olmuyor özürlülere karşı, kimse oralı olmuyor. Herkes bildiğini yapıyor” diye konuştu.