Yalova Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Taksim Trio’ konseri büyük ilgi gördü.

Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde klarnette Hüsnü Şenlendirici, kanunda Aytaç Doğan ve bağlamada İsmail Tunçbilek’ten oluşan ‘Taksim Trio’ birbirinden güzel eserlerle Yalovalılara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Konseri Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk eşi Gökşen Şahin Tutuk, Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Ahmet Sarıduman ile birlikte çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Farklı sanatçıları, grupları ve müzisyenleri Yalovalılarla buluşturduklarını belirten Başkan Tutuk, “Yaz ayının gelmesiyle kültür sanat etkinliklerimiz yoğunlaşarak devam edecek. Düzenlediğimiz ‘Gençlik Festivali’mizle yaz ayına hızlı bir şekilde giriş yaparak konserlerimize başladık. Festivalimizin bitimiyle birbirinden değerli saz üstatlarından oluşan ‘Taksim Trio’ grubunu hemşerilerimizle buluşturduk. Kendilerine Yalovalı hemşerilerimin adına tek tek teşekkür ediyorum’ dedi.

Başkan Tutuk eşi Gökşen Şahin Tutuk ile Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek’e geleneksel olarak yapılan isimlerinin yazılı olduğu Yalova Kağıdı ile birlikte plaket takdim ederek teşekkür etti.