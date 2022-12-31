Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların akın ettiği meydandaki yoğunluk, havadan görüntülendi.

Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların akın ettiği meydandaki yoğunluk, havadan görüntülendi.

Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne vatandaşlar bu yılda adeta akın etti. Yeni yıla dışarıda girmek isteyen vatandaşlar soluğu Taksim ve İstiklal’de alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Taksim Meydanı’na girişlerde kurulan uygulama noktasında alana giriş yapan kişiler üst aramasından geçirildi. Taksim’deki kalabalıksa dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yoğun bir kalabalığın olduğu görüldü.