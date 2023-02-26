İstanbul’da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı. Güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen yerli ve yabancı birçok insan yoğunluk oluşturdu.

İstanbul’da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı. Güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen yerli ve yabancı birçok insan yoğunluk oluşturdu.

Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı yaz aylarını aratmayan bir pazar gününe şahit oldu. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde 20 dereceye çıktığı İstanbul’da vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Yerli ve yabancı birçok insanın pazar gününü iyi değerlendirmek için geldiği İstiklal Caddesi’nde insan yoğunluğu oluştu.

"Bu havalar hayra alamet değil"

İyi havayı ve pazar gününü fırsat bilerek İstiklal Caddesi’ne gelen İbrahim Akdağ "Aslında bu havalar hiç hayra alamet gitmiyor, inanılmaz bir hava var, inanılmaz sıcak, insanlar artık ne yapacaklarını şaşırdılar, sahillere, parklara, caddelere attılar kendilerini. Üzerimizde tedbir olarak aldığımız montları çıkarıp artık koltuk altımızda gezdiriyoruz. Barajlarımız için şu sıkıntısı için büyük bir problem umarız önümüzdeki günlerde yağmurlarla beraber su sıkıntılarımızı gideririz ama hiç öyle görünmüyor. Meteorolojinin uyarılarına göre yani hiç iyi bir durum değil" şeklinde konuştu.

"İnsanlar buraya akın etmiş durumda "

Taksim Meydanı’nda seyyar esnaflık yapan Halit Terazi "Evet şuanda İstiklal Caddesi’ne baktığımızda inanılmaz bir yoğunluk var, insanlar buraya akın etmiş durumda, zaten bu sene doğru dürüst bir kış yaşayamadık. Baktığımızda sürekli havalar sıcak gidiyor, valla iklimler artık birbirine karışmış durumda sonumuz hayır olsun" dedi.

Ayrıca, sıcak havayı fırsat bilen birçok turist kafilesi de Taksim Meydanı’nda görüntülendi.