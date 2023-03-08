8 Mart Dünya Kadınlar Günü için polis ekipleri Taksim’de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş ve çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Taksim Meydanı saat 00.00’a kadar kapalı olacak.

Paris’te binlerce kişi Dünya Kadınlar Günü’nde cinsiyet ayrımcılığını protesto etti

Paris’te binlerce kişi Dünya Kadınlar Günü’nde cinsiyet ayrımcılığını protesto etti

Taksim Meydanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis bariyerleriyle geçici süreyle kapatıldı.

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