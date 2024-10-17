Taksim’de metro ve otobüse giden yürüyen merdivenlerin çalışmadığı; özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.

İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Taksim’de, metro ve otobüslere giden yürüyen merdivenlerin çalışmadığı görüldü. Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşların ise merdiven çıkarken zorlandığı ifade edildi. Yürüyen merdivenlerin çalışmadığını fark edip asansöre yönelen vatandaşlar ise onun da çalışmadığını görünce hayal kırıklığına uğradı.

“Bu konuda daha fazla hassasiyet gösterilmesini beklerim”

Metroyu kullanan Zeynep Yağmur Özgüç, “Asansörler ve merdivenler çalışmıyor. Bir sürü engelli vatandaşlarımız var. Yaşlı var, pek hoş bir şey değil. Bu konuyu daha dikkate almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda daha fazla hassasiyet gösterilmesini beklerim” dedi.

“Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor”

Merdivenlerle biraz daha ilgilenilmesi gerektiğini söyleyen Eda Erdem, “Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bazen çalışma olduğunu söylüyorlar. Biraz daha ilgilenseler iyi olur. İnsanlar bebek arabasıyla inmeye çalışıyor, kötü oluyor” ifadelerini kullandı.