Düzce Belediyesi, sorumluluk alanı içinde hizmet veren taksilerin hizmet kalitesinin standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla durakların yenilenmesinin yanı sıra yönetmelik değişikliği yapıyor, denetim çalışmalarını da sıklaştırıyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bünyesinde yürütülen çalışmalar dahilinde taksi plakalarının denetimi ve taksi hizmet standartlarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili yönetmelikte değişikliğe gidiyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önderliğinde bir yandan taksi duraklarını yeni ve modern yapılara dönüştüren Düzce Belediyesi, denetimlerin gayesini belirleyen yönetmelikteki düzenleme dahilinde emniyet teşkilatı ile müşterek yapılacak denetimlerle hizmet kalitesini de artırmayı hedefliyor.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada taksi araçlarının donanım, imal ve tadil işlemlerine ilişkin teferruatlı bilgiler paylaşılırken Trafik polisi eşliğinde yapılacak denetimlerde imal, tadil ve montaj yönetmeliğine uygunluk, şoför tanıtım kartı ve çalışma ruhsatları konularında standart dışı olan araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Durakların temizliği ve işgal yakın markajda

Zabıta Müdürlüğü, taksi esnafı için yenilenen ve denetimi Düzce Belediyesi’ne ait olan taksi duraklarını da ayda en az 4 kez denetliyor. Ayrıca durakların temizlik, kaldırım işgali ile araçların renk, logo ve tavan taksi levhalarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi konusunda taksi sahiplerini bilgilendirmeye devam ediyor. Özellikle vatandaşlardan 153 Beyaz Masa’ya bildirilen şikayetler yönünde hizmetlerin kalitesini yakından takip eden ekipler, plaka sahiplerinin de gerekli evrak işleri ile eksik belgelerin tamamlanması konusunda hassas davranması gerektiğinin altını çiziyor.