Rize’de polis ekipleri tarafından durdurulan bir ticari takside 8 kaçak göçmen yakalandı.

Rize’de polis ekipleri tarafından durdurulan bir ticari takside 8 kaçak göçmen yakalandı.

Telefoncudan 120 bin liralık soygun Telefoncudan 120 bin liralık soygun

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Alipaşa uygulama noktasında durdurulan ticari takside yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplam 8 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Taksi şoförü Ö.Ş. hakkında adli işlem başlatılırken, 8 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Iğdır Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.