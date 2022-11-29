Olayla ilgili şüpheliler Ş.K., H.Ç., gözaltına alınarak emniyete götürdü. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.Çalışmada tespit edilen bir ticari taksi İskenderun TEM otoyolu otoban gişelerin durduruldu.Polis, H.Ç. idaresindeki ticari takside yaptığı aramada Ş.K.’ya ait valiz içerisine zulalanan 1 kilo 241 gram metamfetamin ele geçirdi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir ticari taksideki valizde 1 kilo 241 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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