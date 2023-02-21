Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.E’nin ticari taksi ile İstanbul ilinden Çınarcık ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Koru beldesinde aracı durduran ekipler yaptıkları aramada satışa hazır 9 adet paket halinde toplam 55 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

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