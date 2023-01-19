Gaziosmanpaşa’da aynı gün içerisinde 2 kere bindiği taksiden gideceği yere yakın mesafede inen müşteri, parası olmadığı için evden alacağını söyleyerek sokak arasından kaçarak uzaklaştı. Müşterinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa’da aynı gün içerisinde 2 kere bindiği taksiden gideceği yere yakın mesafede inen müşteri, parası olmadığı için evden alacağını söyleyerek sokak arasından kaçarak uzaklaştı. Müşterinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün 11.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kişi, bindiği taksiden gideceği yakın bir noktada inmek istedi. Taksi şoförüne cebinde para olmadığını ve evinden alıp getireceğini söyleyen kişi, bir binanın zillerine rastgele bastı. Bastığı zillere cevap verilmeyince bekliyormuş gibi yapıp taksi şoförünü oyaladı. Parayı ödememek için taksi şoförünün dalgın anını bekleyen müşteri, apartmanın yanındaki aradan kaçarak uzaklaştı. Aynı gün içerisinde 2 defa aynı yöntemi kullanarak taksicileri dolandıran şüphelinin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

“Oyalama taktiği yaparlarsa bilin ki taksiciyi dolandırmaya çalışıyorlar”

Taksi şoförlerinin bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen taksi şoförü Ahmet Uzan, “Vatandaş taksiyi çevirip herhangi bir yere geliyorlar. Taksiciye ‘Paramız yok, evden alacağım’ diyorlar. Kapı zillerine basıyorlar eğer cevap veren olursa ‘yanlışlıkla bastık’ diyorlar. Eğer cevap veren olmazsa evin boş olduğunu söyleyerek taksiciyi oyalamaya çalışıyorlar. Taksicinin dalgın anını bulurlarsa kaçıyorlar. Apartmanlarda keşif yaptıkları yerde cevap veren olmazsa oranın boş olduğunu anlayıp hırsızlık yapmaya gidiyorlar. Bizim arkadaşımızın başına böyle bir olay geldi. Başka arkadaşların başına gelmesin diye sağda solda bu olayı anlatıyoruz. Müşteri ‘üzerimde para yok, eve gidince alacağım’ derlerse uyanık olmaları lazım. Oyalama taktiği yaparlarsa bilin ki keşif yapıyorlar, taksiciyi dolandırmaya çalışıyorlar. İnsanlık hali cebinde parası olmaz, evinden almak zorunda kalır. Başımıza böyle bir olay geldiğinden taksiciye emanet bırakmaları lazım. Eğer bırakmazlarsa o işten şüphelensinler” şeklinde konuştu.

O anlar kamerada

Müşteri, taksiden indikten sonra binanın zilini basar gibi yapıp bekliyor. Taksicinin dalgın anını bekleyen sahtekar binanın yanındaki aradan kaçarak uzaklaşıyor.