Erzincan merkezde faaliyet gösteren taksicilere “Etkili İletişim ve Turizm Değerlerimiz” konulu seminer verildi.

İl Halk Kütüphanesi Toplantı salonunda düzenlenen seminere; Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç, taksici esnafı ile taksi şoförleri katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Necibe Şen ve Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Ekmekçi tarafından ilde hizmet veren taksi şoförlerine, “Etkili İletişim ve Turizm Değerlerimiz” hakkında seminer verildi.

Ayrıca Trafik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından da özellikle taksicilerin dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Taksicilerin birer turizm elçisi olduğunu belirten Vali Yardımcısı Yusuf İzci, taksi şoförlerinin turizm konusundaki farkındalıklarını artırmak, ile gelecek yerli ve yabancı turistlere karşı daha bilinçli bir şekilde davranış göstermelerini sağlamak, tebessüm ve iletişimin önemi konularında taksi şoförlerine seminer verildiğini belirterek seminere katılımlarından dolayı tüm taksicilere teşekkür etti.