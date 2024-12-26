İzmir’de taksici ve servisçiler, bu kez protesto için değil, korsan taşımacılıkla mücadelede emniyet ve valiliğe teşekkür için bir araya geldi.

İzmir görev yapan taksici ve servisçiler, son aylarda korsan taşımacılıktan dertli. Cumhuriyet Meydanı’nda buluşan ticari taksi ve servis esnafı da, korsan taşımacılıkla mücadelede denetim için İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a ve İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel’e teşekkür etti.

“Bu bir protesto değil, sesimizi duyurmaktır”

Taksici esnafı Kadir Şen, korsan taşımacılıkla sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Bir diğer taksi esnafı Mehmet Çimen de, “Bu bir protesto değil, sesimizi duyurmaktır” dedi. Örnek bir buluşmanın yapıldığını ifade eden Çimen, “Biz adil kazanç istiyoruz ve korsan kazanç istemiyoruz. 1. Kordon’da çoğu restoran korsan çağırıyor. Korsan taşımacılık sırasında, içindeki müşteri dahil yakalandığı an işleme tabi tutuluyor. Taksilerimiz güvenli ve 24 saat kameralarla takip ediliyor. Müşteri açısından; eşya unuttuğunuzda, para veya herhangi bir olayda kameralarımız 24 saat açık. Neden korsan tercih ediliyoruz bilmiyoruz ve kimin geldiği belli değil. Biz korsan istemiyoruz. Müşteri açısından da tehlikeli; belgesi olmayan, vizesi olmayan, sigortası olmayan araçlar, ne olduğu belli olmayan şoförler çalışıyor piyasada. Bu nedenle denetimlerimiz için; valimize, emniyet müdürümüze ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teşekkür ederiz” dedi.

“Hiç bir güvenlik önlemi yok”

Servis esnafı Bektaş Doğruer de, son 1 ayda 165 korsan servis aracının tespit edildiğini ve işlem yapıldığını söyledi. Doğruer, şöyle devam etti:

“İlk defa taksiciler odasıyla bir arada; korsan için, haksız kazanç için, bir nevi hırsızlık için, hırsızların önüne geçmek için toplandık. Biz; şimdinin küçüklerini, geleceğin büyüklerini, gelecekte vatan ve millete hizmet edecek çocukları taşıyoruz. Biz servis esnafıyız. Çocuklarımızın güvenliği, kimlerin gelip gittiği, şoförün kim olduğu, şoförün ne kullandığı ile ilgili biz 27 tane evrak hazırlarken, bu kadar basit bir şekilde araç alınıp korsan taşınmasını kaldıramıyorduk; başvurduk, bize çok büyük destek oldular. Son 1 ayda yaklaşık 165 tane korsan kapatıldı. Daha sıkı tedbir alındıkça bu sayı artacak. Dışarıdan herhangi bir arabayla taşımacılık yapılıyor; herhangi bir bakım yok, sigorta yok, kasko yok, hiçbir güvenlik önlemi yok."