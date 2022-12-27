Muğla’nın Datça ilçesinde, taksicilik yapan eski eşi Beste Drama’yı kavgada bıçakla ağır yaralayan Kenan Y. savcılık ifadesinde, "Böyle bir olay olmaması gerekiyordu, 2 çocuğunun annesidir. Beste bana hiç vurmadı" dedi.

Muğla’nın Datça ilçesinde, taksicilik yapan eski eşi Beste Drama’yı kavgada bıçakla ağır yaralayan Kenan Y. savcılık ifadesinde, "Böyle bir olay olmaması gerekiyordu, 2 çocuğunun annesidir. Beste bana hiç vurmadı" dedi.

Olay, 23 Aralık günü saat 22.00 sıralarında İskele Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Beste Drama (38), eski eşi belediye işçisi Kenan Y. (48) ile telefonda erkek arkadaşı Mert G. nedeniyle tartıştı. Daha sonra Drama, Kenan Y. ile buluşmaya erkek arkadaşı Mert G. ile birlikte gitti. Buluşmada Kenan Y. ile Mert G. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayı sona erdirmek için araya giren Drama, Kenan Y.’nin elindeki bıçakla karnından yaralandı. Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, Muğla’daki özel hastaneye sevk edilen Beste Drama’nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Gözaltına alınıp tutuklanan Kenan Y. nin ise savcılık ifadesi ortaya çıktı.

’Beste beni dinlemedi’

Kenan Y., ifadesinde, Beste Dırama’ya çocukları ile birlikte oturması için ev bıraktığını anlatarak "O ev benim mülkiyetimde değil. Beste’nin yetişemediği yerde kiraya destek oluyordum. Çocuklarımın gelişimleri için bir arada yaşaması gerektiğini düşünmüştüm. Beste kendisine Mert isminde bir sevgili edinmiş. Mert, çocuklarımın anneleri ile kaldığı eve gidip, gelmeye başlamış. Bunu bana oğlum söyledi. Zaten kendisi de annesi ile tartışmış ve evi terk etmiştir. Küçük oğlumun da psikolojisi bu olaylardan dolayı bozuldu. Beste’ye çocuklarımın rızası olmadan, eve nikahsız yaşadığı bir kişinin girmesinin uygun olmadığını söyledim. Ancak beni dinlemedi" diye konuştu.

’Bıçağı rastgele savurdum’

23 Aralık günü saat 20.00 sıralarında küçük oğlunun kendisini arayıp, annesinin kendisi ile konuşmak istediğini ifade eden Kenan Y., "Bunun üzerine Beste’yi aradım. Telefonda çıkan tartışma neticesinde Beste bana ’Aşağı in, geliyoruz’ dedi ve küfretti. Apartın merdiveninde beklediğim sırada Mert ile Beste’yi marketin önünde gördüm. Mert’in elinde sopa olduğunu görünce kendimi korumak amacıyla aparta geri girdim. Bıçak alıp, belime koydum. Yanlarına gidince Mert, elindeki sopa ile başıma vurdu. Bunun üzerine belimdeki bıçağı çıkardım. Rastgele savurmaya başladım. Bıçağın kime isabet ettiğini bilmiyorum. Mert elindeki sopa ile bana vurmaya devam etti. Tekrar aparta döndüm. Bıçağın üzerindeki kanı, kendi kanım sandığım için yıkayıp, odamda kullandığım ahşap şifonyerin içine koydum. Sonra zaten polislere de bıçağı rızam ile teslim ettim. Bıçağı belime koymuştum" dedi.

’Beste bana hiç vurmadı’

Kenan Y., herhangi birini öldürme niyeti olmadığını öne sürerek "Sadece kendimi savundum. Beste ile yaptığımız telefon görüşmesinde beni ’Mert ile çok mutluyum. İyi ki senden ayrılmışım, onunla daha iyi ilişki yaşıyorum’ gibi kelimeler de söyledi. Böyle bir olay olmaması gerekiyordu. 2 çocuğunun annesidir. Beste bana hiç vurmadı. Çok pişmanım" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.