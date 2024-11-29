Taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi. Yürürlüğe giren yönetmeliğin uygulama zorunluluğu 1 Mart 2025 tarihi olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.

Bu ekipmanların montajı ve düzenli kontrolleri yapılacağı kaydedilirken, yeni düzenlemeye ilişkin eklenen geçici maddelerle uygulanma süreleri belli oldu.

Geçici eklenen maddelere göre; özelliklerine yönelik araçlarda bulundurulacak teçhizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan taşıtların 1/3/2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacağı, 1/1/2018 tarihinden 1/3/2025 tarihine kadar okul servis aracı olarak imal edilen ve imalatında kamera ve kayıt cihazı bulunan okul servis araçları için imal tarihinde yürürlükte olan ilgili mevzuatındaki şartlar aranacağı belirtildi.