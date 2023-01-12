Antalya’da taksi sürücüsünü müşteri gibi aracına binip kaldırım taşıyla darp eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın ifadesinde parasını almak için bayıltmak amacıyla başına taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Antalya’da taksi sürücüsünü müşteri gibi aracına binip kaldırım taşıyla darp eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın ifadesinde parasını almak için bayıltmak amacıyla başına taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 10 Ocak Salı günü saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi’ndeki duraktan, Mesut Dertli’nin kullandığı taksiye binen H.Ş., Fabrikalar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı ile taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan şahıs elindeki taşla vurmaya devam etti.

Hastanede tedavi altına alındı

Bir süre taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan şahıs, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Taksi sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli’yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Ameliyata alınan Dertli’nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde bayıltarak parasını almak için taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.