Manisa’da yolcu olarak bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayan madde bağımlısı ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu saldırgan Emirhan Ü.’nün sağlık raporunun beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti davayı erteledi.

Manisa’da yolcu olarak bindiği taksinin şoförü Hakan Paktan’ı bıçakla yaralayan uyuşturucu madde bağımlısı Emirhan Ü. ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, sanık Emirhan Ü.’nün Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki tedavisine ilişkin istenen dosyası ve sağlık raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını bildirdi. Savunmasını yapan Emirhan Ü. olaydan pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı, söz konusu sağlık raporunun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

2024 Aralık’ta meydana gelen olayda, Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi’ne gitmek üzere Hakan Paktan’ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici, Emirhan Ü.’ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., post cihazını istedi. Taksici Paktan, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü. belindeki bıçağı çıkararak Paktan’ın göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksici bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu sonra da emniyet kemerini çözüp araçtan indi. Paktan’ın ardından araçtan inen Emirhan Ü., olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları takside bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.