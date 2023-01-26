Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zafer Meydanı’nda bulunan iki taksi durağını tamamen yenileyerek, Atakent’teki taksi durağını ise yeniden inşa ederek taksici esnafının ve vatandaşların kullanımına hazır hale getirecek.

Kütahya Belediyesi, Zafer Meydanı’nda bulunan taksi duraklarını tamamen yenileme, Atakent’teki taksi durağını ise yeniden inşa etme çalışmalarında son aşamaya geldi.

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