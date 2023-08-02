Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, kara yolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan firmalara sayısal takograf müjdesi vererek, “Daha önce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan ’Sayısal Takograf Kartı’ yani ’Dijital Ehliyet’, TOBB nezdindeki girişimlerimiz sonucu artık odamızdan da alınabilecek” dedi.

Kara yolu ile yolcu veya eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan ve daha önce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan Sayısal Takograf Kartı yani Dijital Ehliyet, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem’in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki girişimleriyle artık ALTSO’dan da alınabilecek.

Alanya’ya yakın bölgeler yararlanacak

Hizmetten, Alanya’da bulunan firmaların yanı sıra, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Anamur gibi Alanya’ya yakın bölgelerdeki firmalar da faydalanacak ve Antalya’ya gitmek zorunda kalmayacaklar.

Göreve geldiği günden bu yana Alanya ekonomisi için önemli çalışmalar yapıp, Alanya’nın sorunlarının çözümü için sık sık Ankara ziyaretleri gerçekleştiren ALTSO Başkanı Eray Erdem, kara yolu ile yolcu veya eşya taşımacılığı yapan firmaların yıllardır talep ettiği takograf sorununu da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşerek çözdü.

Erdem’den Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

Başkan Erdem’in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Bugün kara yolu ile yolcu veya eşya taşımacılığı yapan firmalara bir müjde vermek istiyorum. Bilindiği üzere; kara yolu ile yolcu veya eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan ve daha önce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınmak zorunda olunan ’Sayısal Takograf Kartı’ yani ’Dijital Ehliyet’ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki girişimlerimiz sonucu artık Odamızdan da alınabilecek.

Böylece Odamız, sayısal takograf işlemlerinin yapılabilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yetkilendirdiği ’Yetkilendirilmiş Kayıt Merkezleri’nden biri oldu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz ay Odamızın meslek komitelerinden gelen talebi yönetim kurulu olarak ele almış ve hemen akabinde Edirne’de gerçekleşen bir programda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na sektörden gelen talebi bizzat aktarmıştım.

Sayın Başkana Alanya’mızdaki yolcu ve eşya taşımacılığı yapan firmaların Sayısal Takograf için 150 kilometre mesafedeki Antalya’ya gitmek zorunda kaldığını anlatarak Oda olarak bu belgeyi verebilecek altyapıya ve bilgiye sahip olduğumuzu ifade etmiştim.

Başkanımız da haklı talebimizi değerlendirdi ve kısa sürede olumlu dönüş yaptı. Alanya’mızın sorunlarını en üst düzeyde takip etme sorumluluğumuz çerçevesinde bir sorunu daha çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başarıyla sonlanan bu çalışmamızın Alanya’mız için hayırlara vesile olmasını temenni eder, her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunarım.”