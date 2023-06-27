Antalya’nın Manavgat ilçesinde kask takmadan motosiklet kullanan sürücü polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü belgesi olmayıp, plaka ve muayenesiz motosikletle trafiğe çıkan sürücüye, 19 bin 438 TL para cezası kesildi.

Örnek Mahallesi, Doğu Garajı kavşağında devriye görevi yapan polis ekibi, kask takmadan motosiklet kullanan bir sürücüyü şüphe üzerine durdurdu. Motosiklet sürücüsünün sürücü belgesini ibraz edememesi üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çağrıldı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ali Çağrı Bilgir’in sürücü belgesinin olmadığı, kask takmadığı ayrıca 07 NDR 31 plakalı motosikletin plaka ve muayenesinin olmadığı belirlendi.

Trafik ekipleri Ali Çağrı Bilgir’e toplam 19 bin 438 TL para cezası uyguladı.