Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atıp, şarampolde hurdaya dönmüş vaziyette duran otomobildeki 3 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin yardımıyla çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atıp, şarampolde hurdaya dönmüş vaziyette duran otomobildeki 3 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin yardımıyla çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bozkurt ilçesine bağlı Alikurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli-Afyon Karayolunda seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen A.L. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zikzak çizerek yoldan çıktı.

Taklalar atmaya başlayan otomobil şarampole hurdaya dönerek durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere araç içerisinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ise yaralıları araçta çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler, araç içerisindeki yaralı sürücü A.L. ile yolcu konumunda bulunan C.E, K.İ.’yİ sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren yaralı 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.