Osmaniye’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybedip takla atıp ters dönen araçtan sürücü yara almadan çıktı. Kazada otomobil de bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Osmaniye’nin, Düziçi ilçesi Bostanlar yolu galericiler sitesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çömez idaresinde ki 80 ABG 235 plakalı araç sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılara Düziçi Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.