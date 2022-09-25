Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Yeni Sanayi Sitesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ç., yönetimindeki 03 LV 687 hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak orta refüjdeki çitlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken ticari araç hurdaya döndü

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.