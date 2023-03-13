Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atıp yaklaşık 50 metre sürüklenerek tarım arazisinde ters dönerek durabildi.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ ilçe karayolu üzeri Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.U., yönetimindeki 26 AFC 289 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolde çıktı. Savrulan araç takla atıp yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki tarım arazisinde ters dönerek durabildi. Kaza sonrası çevredekileri haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile sürücü E.U., hastaneye kaldırıldı. E.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.