Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Fatma D. idaresindeki 01 CND 60 plakalı otomobil, Belören Beldesi yol kavşağına geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Fatma D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Burhan D. ve Nursima D. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.