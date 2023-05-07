Zonguldak-Ankara kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolunda meydana geldi. İddiaya göre 67 AR 435 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık vepolisekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleriyaralısürücüye ilk müdaheleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.