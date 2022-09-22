Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında kullandığı otomobili takla atan sürücü aracı yol ortasında bırakıp kayıplara karıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede uzun süre aracın sürücüsünü arasa da bulamadı.

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında kullandığı otomobili takla atan sürücü aracı yol ortasında bırakıp kayıplara karıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede uzun süre aracın sürücüsünü arasa da bulamadı.

Olay, Emirdağ ilçesi Karşıyaka mahallesi Palıt sokak üzerinde akşam geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ortasında bir aracın ters bir şekilde durduğunu gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme de 26 AEU 223 plakalı otomobilin yol kenarındaki kaldırıma çarpıp ardından takla attığını tespit etti. Otomobilin içerisine bakan polis sürücüyü bulamayınca bir süre çevrede araç içerisinden dışarı fırlamış olabileceğini düşünerek sürücüyü aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine ekipler olay yerine çekici çağırarak aracı otoparka götürdü.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.