Adıyaman’da bir sürücü, otomobille çarpıştıktan sonra takla atan aracının içerisinden çıkarak kayıplara karıştı.

Adıyaman’da bir sürücü, otomobille çarpıştıktan sonra takla atan aracının içerisinden çıkarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa K., idaresindeki 44 ABK 766 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 02 AK 065 plakalı otomobil, 3.Çevre Yolu ile Malatya Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 02 AK 065 plakalı otomobil, takla atarak yan döndü. Kaza sonrası takla atan aracın sürücüsü araçtan çıkarak kayıplara karıştı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken aracından çıkarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.