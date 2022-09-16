Kozan-Feke karayolu Durmuşlu Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Muhammed Gözükara’nın kullandığı 01 R 9670 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 acil servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı

GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı

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