Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoldan çıkarak takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, İnebolu ilçesi Abdurrahman Paşa Caddesi 9 Haziran Stadyumu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GD 9699 plakalı FİAT marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.