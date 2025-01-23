Afyonkarahisar’da sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Akçin mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03ZC937 plakalı sürücü D.Ş’nin idaresindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Savrulan araç yan yatarak dururken araç şoförü ile birlikte araçtaki 5 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan kişiler ekiplerce Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.