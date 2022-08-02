Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.A. ve ismi öğrenilemeyen eşi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Çaybaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A idaresindeki 37 KA 257 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak tarlaya uçtu.

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