Çankırı’da otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çankırı-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bariyerlere çaprak takla attı. Kazada, M.H. (18) ve Y.Z.E. (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Y.Z.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.H. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor