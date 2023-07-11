Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra alevlere teslim oldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi 45. Kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attıktan sonra alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. Araç, yandığı alanda anız yangınına da neden oldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan aynı aileden 3 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde ilk tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Araç ve araçtan kaynaklı anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.